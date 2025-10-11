【
外交部：敦促美摒棄動輒訴諸制裁的錯誤做法
http://www.CRNTT.com
2025-10-11 00:15:06
外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
中評社北京10月11日電（記者 海涵）美國制裁了50多個參與伊朗石油和液化石油氣出口的個人、公司和船隻，包括中國企業等。外交部發言人郭嘉昆10日在例行記者會上就此指出，中方一貫堅決反對缺乏國際法依據、沒有聯合國安理會授權的非法單邊制裁。
郭嘉昆強調，我們敦促美方摒棄動輒訴諸制裁的錯誤做法。各國同伊朗在國際法框架內開展正常合作正當合理。中方將採取必要措施，維護自身能源安全和本國企業及公民的合法權益。
