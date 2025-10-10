】 【打 印】 
青馬大橋泥頭車溜後撞欄　司機胸痛昏迷不治
http://www.CRNTT.com   2025-10-10 17:09:40


　　中評社北京10月10日電／據香港文匯報報導，今日(10日)上午近11時，一輛泥頭車沿青衣青嶼幹線往九龍方向行駛，當駛至近青馬大橋時，泥頭車懷疑停下，並溜後撞向一個約一米長的欄杆及一個交通指示牌。

　　救援人員接報趕至，姓張(49歲)男司機清醒，但報稱胸痛，由救護車送往瑪嘉烈醫院救治。

　　據悉，張男送院時呼吸困難，其後昏迷，至中午12時35分被證實不治。

　　警方已就事件展開調查，事主死因有待驗屍後確定。

