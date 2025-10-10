山西省原省長金湘軍嚴重違紀違法被雙開

中評社北京10月10日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對第二十屆中央委員，山西省委原副書記、省政府原省長金湘軍嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



新華社報導，經查，金湘軍喪失理想信念，背離初心使命，棄守政治責任，落實黨中央決策部署打折扣、搞變通、敷衍應付；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排，無償接受私營企業主提供的“保姆式”服務；違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，利用職權為他人謀取利益、親屬收受對方財物，安排親屬不實際工作而獲取薪酬，違規收受禮品、禮金，違規擁有非上市公司股份，搞權色、錢色交易；利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



金湘軍嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予金湘軍開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。