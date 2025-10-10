入境處打擊非法勞工　一周巡查拘19人

中評社北京10月10日電／據香港文匯報報導，入境處於過去一星期（10月2日至9日）展開全港性打擊非法勞工執法行動，包括聯同勞工處進行代號“光影行動”突擊巡查多區食肆及物流倉等133個地點，合共拘捕19人，包括非法勞工、涉嫌聘用非法勞工僱主及教唆者。入境處重申，聘用非法勞工的僱主要負上刑責。



入境處特遣隊副指揮官李烔超今日（10日）講述案情時表示，在“光影行動”中，入境處經過情報分析及調查鎖定非法外賣員活躍區域後，與勞工處人員於過去一周內採取多次聯合行動，共拘捕8名男子，包括5名非法外賣員及3名帳號持有人；5名非法外賣員，年齡介乎21歲至29歲，分4名印度籍及1名孟加拉籍，以踩單車送外賣；其3名被捕帳號持有人，為香港居民，年齡介乎28歲至50歲，涉嫌協助及教唆非法勞工從事外賣員工作、串謀詐騙罪名。此外，人員在過去一周其他執法行動中拘捕11人，分別為8名非法勞工及3名僱主，被捕黑工主要從事清潔、洗碗、廚工及流動等工作。



李烔超強調，政府於2021年修訂入境條例，就聘用非法勞工僱主的罰則，大幅增至罰款50萬元及監禁10年。相關公司的董事、秘書及合夥人亦有可能負上刑罰，以增加阻嚇作用。他以一宗案件為例，去年2月一名洗碗服務公司持牌人，因聘用24名非法勞工洗碗，被控16項聘用不可合法受僱的人，罪成被判入獄19個月，判刑反映其嚴重性。



根據資料，今年1月至9月入境處共拘捕443名僱主，同期有137名僱主已被檢控，大部分定罪者被判監禁或罰款，刑期由45天至6個月不等，罰款由5000元至6萬元不等；其中一案例，一名香港居民為住宅單位新入夥住戶，因聘請內地同鄉來港做裝修，被法庭定罪。入境處提醒巿民，切勿聘請非法勞工，如發現懷疑個案可致電入境處舉報專線3861 5000。