烏基輔市和基輔州部分區域因空襲停電、停水

中評社北京10月10日電／當地時間10日早上，烏克蘭基輔市長克利奇科在社交媒體發文稱，俄軍當天凌晨對基輔市發動的空襲已造成12人受傷，其中8人入院治療。此外，由於關鍵基礎設施遭襲，基輔市左岸出現停電、停水。



新華社報導，9日晚11時19分，基輔市拉響防空警報，隨後防空系統開始運行。新華社記者聽到從基輔市左岸至基輔州布羅瓦雷方向傳出密集的防空作業和爆炸聲。



10日凌晨，克利奇科陸續在社交媒體發佈消息稱，由於大規模無人機襲擊，基輔市供水和供電可能出現中斷，佩切爾斯基區的一棟居民樓被無人機碎片擊中並起火，無人機和導彈碎片還擊中了該市多個區域的部分建築和車輛。



烏克蘭最大私營能源企業DTEK公司10日早在社交媒體發文說，受襲擊影響，基輔市部分區域停電，該公司正努力恢復電力。



基輔州州長卡拉什尼克當天在社交媒體發文說，俄軍對能源設施的襲擊導致該州布羅瓦雷區和鮑里斯波爾區2.8萬戶家庭停電，該州正在部分社區設置應急點向民眾提供必需品。此外，該州正在利用關鍵基礎設施進行發電。



據烏空軍在社交媒體發佈的信息，截至10日上午8時32分，俄軍的無人機正在哈爾科夫州、波爾塔瓦州、基洛沃格勒州和切爾尼戈夫州空域移動。截至發稿時，烏空軍尚未發佈此次空襲的具體信息。