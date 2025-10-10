中國交通運輸部：對美船舶收取船舶特別港務費

中評社北京10月10日電／新華社報導，記者10日從中國交通運輸部獲悉，交通運輸部當日發佈關於對美船舶收取船舶特別港務費的公告，決定將於10月14日起對美船舶收取船舶特別港務費。



2025年4月17日，美國貿易代表辦公室發佈關於對中國海事、物流及造船業301調查措施，自2025年10月14日起，將對中國企業擁有或經營的船舶、中國籍船舶及中國造船舶加收港口服務費，嚴重違背了國際貿易相關原則和中美海運協定，對中美間海運貿易造成嚴重破壞。



交通運輸部新聞發言人介紹，根據《中華人民共和國國際海運條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，交通運輸部發佈關於對美船舶收取船舶特別港務費的公告，自2025年10月14日起，對美國的企業、其他組織和個人擁有船舶所有權的船舶；美國的企業、其他組織和個人運營的船舶；美國的企業、其他組織和個人直接或間接持有25%及以上股權（表決權、董事會席位）的企業、其他組織擁有或運營的船舶；懸掛美國旗的船舶；在美國建造的船舶，由船舶掛靠港口所在地海事管理機構負責收取船舶特別港務費。



根據公告，對上述船舶，按航次計收船舶特別港務費，分階段實施：自2025年10月14日起靠泊中國港口的，按每淨噸400元人民幣計收；自2026年4月17日起靠泊中國港口的，按每淨噸640元人民幣計收；自2027年4月17日起靠泊中國港口的，按每淨噸880元人民幣計收；自2028年4月17日起靠泊中國港口的，按每淨噸1120元人民幣計收。不足1淨噸的按1淨噸計。船舶在同一航次掛靠多個中國港口的，僅在首個掛靠港繳納船舶特別港務費，後續的掛靠港不再收取。同一艘船舶，一年內收取船舶特別港務費不超過5個航次。



“這是我們維護中國海運企業合法權益的正當舉措。我們敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國海運業的無理打壓。”這名發言人說。