中評鏡頭：京西駝鈴古道 古韻煥發新生

模式口大街上隨處可見駱駝形象（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月25日電（記者 郭至君）千年古道、百年老街，全長1500米的模式口駝鈴古道東西橫貫，呈九曲龍形格局。老舍先生筆下，祥子就從這裡走過。早年破舊擁擠的模式口大街經過改造後，重新煥發勃勃生機，成為北京西山永定河文化帶上的一座新地標。



模式口始於西周，聞名於明清，商賈繁榮，是京都通往塞外的駝鈴古道，是名副其實的“千年古道、百年老街”。模式口原名“磨石口”，因歷史上盛產磨石而得名，民國時期成為北平第一個使用電燈的村鎮，易名為模式口。模式口大街古稱駝鈴古道，舊時商賈雲集，在明清時成為京西煤炭等礦產、口外皮貨的交通要道。曾經，游商往來穿梭，駝鈴聲、叫賣聲綿延不絕，老舍筆下的駱駝祥子就從這條街上走出。隨著時代發展，商道逐漸沒落，而由於缺乏有效治理，古街風貌一度遭到破壞。



2016年，石景山區全面啟動模式口大街修繕改造工程，先後完成了架空線入地整治、沿街房屋外立面修繕，開展了住戶有線網絡、水網改造，恢復古街風貌，推動模式口歷史文化街區更新改造。2021年，模式口歷史文化街區入選“十大北京最美街巷”，2022年獲評“北京城市更新最佳實踐項目”。



現在，走在模式口大街上，隨處可見駱駝的雕塑。“駝鈴古道”自然要有駱駝的元素，除此之外，在街頭巷尾，還能看到一些各種各樣可愛的貓咪雕塑和卡通塗鴉，和街邊的美食小店、書店、咖啡館、西餐廳混搭在在一起，文藝街區的模樣“拉滿”。城市更新過程中，模式口還有了新的品牌形象IP——小獅子“摩斯”和小駱駝“駝駝”，不僅街上的很多角落都擺上了它們的人偶，甚至在網絡上還有它們的表情包，讓更多人“順著網線”瞭解這條古道。



找個陽光溫暖的秋天下午，在模式口大街上的民俗博物館內品一杯手沖咖啡，置身其中，是古韵與新生的奇妙碰撞。

