白塔寺周邊citywalk 解鎖古今交岔

白塔寺與咖啡店遠近相交的最美打卡拍照點（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月15日電（記者 郭至君）當“Citywalk”由小眾愛好逐漸變成社交平台熱詞，越來越多的人在閑暇時間選擇在自己長期生活的城市走走看看，這種“城市漫步” 走的不是路線，而是與平日“牛馬”節奏生活對抗的鬆弛感。在熟悉的城市裡，重新發現被忽略的美好，找回與生活對話的慢節奏。而初秋北京中心城區的街巷胡同，便是很多人願意選擇去citywalk的地方。這裡帶著老北京的煙火氣，卻又有著獨特的現代文藝感。



中評社記者日前來到位於北京市西城區白塔寺歷史文化街區的宮門口東西岔胡同，歷經歲月滄桑，這裡已煥發新顔。這裡有一座始建於元代的矗立了700餘年的白塔，緊鄰它的宮門口東西岔胡同，全長308米，曾為朝天宮山門禦道，是北京老城內最重要的生活服務街巷。可1622年的一場大火，讓朝天宮不復存在。明末時，周邊民居已經開始漸漸滲入曾經的宮墻，到清代中葉，整個朝天宮的地界已經完全融入了京城的尋常巷陌，再到後來就成了老百姓們生活的雜亂逼仄的胡同。但過去十年間，隨著系統性改造和城市設施升級，這裡經歷了一場脫胎換骨般的蝶變，成了如今的“北京市最美街巷”，也成了社交媒體上的“寵兒”。



“我住大北京，一條小胡同，抬頭望白塔，側耳聽風鈴。”如今的宮門口東西岔已成為一座“活態博物館”。來到這裡的人可以在露台拍攝白塔鑲金邊的黃昏，在清吧舉杯遙望燈光映照下的塔身，或是曬著陽光、品著咖啡，愜意地擼貓擼狗，也可在東西岔胡同新開的特色餐廳品嘗融合創新的美食。一邊是巍然聳立的白塔，另一邊是經過精心改造的眾多小店與咖啡館，隨手一拍就是一張滿滿故事感的照片。