加沙停火協議僅是第一步　和平路迢迢

中評社北京10月10日電／以色列10日凌晨宣佈，已批准與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）簽署的加沙停火第一階段協議。從各方釋放的信息看，協議內容包括加沙立即停火、以軍在加沙地帶後撤、以色列與哈馬斯互換被扣押人員以及人道主義物資進入加沙等。



新華社報導，新一輪巴以衝突延宕兩年，加沙民眾苦難深重，停火協議受到地區國家和國際社會的歡迎。國際輿論認為，這份協議是一個積極進展，但也是各方出於內外壓力和政治考量下的產物，協議具體落實和後續進程仍然充滿不確定因素。



通往和平的第一步



以色列媒體10日披露一份以色列、哈馬斯及調解方共同簽署的協議文本，其中列出“全面結束加沙戰爭”的具體步驟，主要包括：



以方批准協議後，戰爭立即停止，人道援助立即全面進入加沙，以軍在24小時內後撤至加沙地帶商定區域；以軍完成後撤的72小時內，哈馬斯交還所有以方被扣押人員，包括幸存者和已故人員遺體，以色列相應釋放巴方被關押人員；由美國、卡塔爾、埃及和土耳其等國代表組成的工作組跟進雙方執行協議情況並進行協調。



被扣押人員互換被認為是這份協議執行的重點。目前加沙地帶仍有48名以方被扣押人員，其中20人據信仍活著。哈馬斯首席談判代表哈利勒·哈亞9日晚表示，依據協議，哈馬斯將接收約1950名被以色列羈押的巴方人員。



哈亞說，參與調解的地區國家和美國已提供保證，確認戰爭將“全面結束”。



以色列與哈馬斯此次達成協議，被視作通往和平的第一步。以色列區域外交政策研究所專家羅埃·基布里克認為，“達成停火第一階段協議是至關重要的起點”，將在很大程度上決定後續政治進程如何展開。

