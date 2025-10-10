國台辦：不管賴清德說什麼都阻擋不了統一大勢

中評社北京10月10日電／針對賴清德10日在台北發表所謂“雙十”講話中有關兩岸關係內容，國務院台辦發言人陳斌華答問表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀。衹有堅持一個中國原則和“九二共識”，台海和平穩定才有切實保障，台灣同胞才能有好生活，台灣經濟才能借由兩岸經濟合作、融合發展獲得更大空間和確定性。反之，背離一個中國原則，否認“九二共識”，推進“台獨”分裂，台海形勢就會緊張動蕩，台灣經濟和民眾切身利益就會嚴重受損。



他指出，賴清德在今天的講話中，頑固堅持“台獨”立場，渲染“大陸威脅”，鼓噪“民主對抗威權”，歪曲二戰歷史和聯大第2758號決議，妄圖“以武謀獨”、“倚外謀獨”、擴軍備戰。其所言所行只會破壞台海和平穩定，加劇台海緊張局勢，加重台灣民眾負擔，葬送台灣經濟命脈和發展前景，給台灣社會帶來災難。



陳斌華強調，台灣屬於中國事實清晰、地位明確，祖國統一大勢滾滾向前、不可阻擋。不管賴清德說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的歷史和法理事實，改變不了台灣屬於中國的國際社會共識，阻擋不了中國終將統一、也必將統一的歷史大勢。讓兩岸同胞都能過上更好的日子，是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。衹有堅持一個中國原則，反對“台獨”，共同推動兩岸關係和平發展，攜手推進國家完全統一，才是維護台海和平穩定、增進同胞利益福祉的康莊大道，才是促進台灣社會和諧安寧、台灣同胞安居樂業的正確選擇。我們將團結廣大台灣同胞，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，同心共創國家統一、民族復興的美好未來。