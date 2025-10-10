民調：美國政府“停擺”　兩黨難辭其咎

中評社北京10月10日電／據央視新聞：最新民意調查9日顯示，美國民眾認為當前聯邦政府持續“停擺”，共和、民主兩黨均有責任，難辭其咎。



本月3日至7日，這份民調由路透社與民調機構益普索集團在全美範圍內展開，共計1154名成年人參與。回答“誰應為‘停擺’擔責”時，分別有67%和63%的受訪者指認共和黨與民主黨。約63%的受訪者認為，美國總統特朗普“至少應受到相當程度指責”。



因兩黨在醫保等福利支出方面存在分歧，美國國會參議院未能在9月30日上一財年結束前通過新的臨時撥款法案。美國東部時間10月1日零時起，聯邦政府時隔近七年再次“停擺”，而兩黨為此相互“甩鍋”。



據法新社報導，參議院9日再次拒絕通過一份共和黨人推出的臨時撥款法案，隨後休會至14日。這似乎意味著聯邦政府“停擺”將進入第三周。“停擺”期間，大約75萬聯邦雇員無薪休假。軍人恐難在15日的領薪日按時拿到薪資。



按路透社說法，兩黨著眼明年的國會中期選舉，都試圖從“停擺”中撈取政治利益。但已有國會議員警告說，不要試圖從聯邦機構人員嚴重短缺的情況中獲得優勢，這種情況已導致航空旅行延誤。



民調同時顯示，約49%受訪者擔憂，他們的社保和學生援助等福利受“停擺”衝擊會遲發。