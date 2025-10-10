高市早苗上任一周　日本執政聯盟破裂

中評社北京10月10日電／據央視新聞：當地時間10月10日，日本公明黨黨首齊藤鐵夫在與自民黨新任總裁高市早苗會面時，傳達了“脫離執政聯盟框架”的方針意向。有公明黨高層也證實，該黨將脫離與自民黨的執政聯盟 。



據日本廣播協會今天報導，公明黨稱，退出執政聯盟的原因是“黑金”問題沒有得到令人滿意的解決。在接下來舉行的首相指名選舉中，公明黨將不會配合自民黨投票給自民黨總裁高市早苗，而是將票投給公明黨黨首齊藤鐵夫。



公明黨1999年加入由自民黨和當時的自由黨組成的執政聯盟。即使在自由黨退出後，自公兩黨仍繼續共同執政。兩黨在2009年民主黨執政後一同淪為在野黨，2012年重新上台執政。



自公聯盟執政20多年，於去年國會眾議院選舉和今年參議院選舉先後失利，加在一起的議席數均不再過半。時任自民黨總裁、首相石破茂因此於今年9月宣布辭職。日本執政黨自民黨4日舉行總裁選舉，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗勝出，成為自民黨歷史上首位女總裁。



高市早苗要成為日本首相，還需在國會首相指名選舉中勝出，這一選舉預計將於10月15日舉行。原本高市早苗有很大概率在首相指名選舉中勝出，接替石破茂成為日本首相，但公明黨臨時退出執政聯盟，為高市早苗當選首相增加了新的變數。



目前在日本國會眾議院全部465個席位中，自民黨占據196席，公明黨占據24席。在參議院全部248席中，自民黨占據100席，公明黨占據21席。