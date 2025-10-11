美智庫提議對華展開核不擴散務實外交合作

美國智庫報告建議與中國展開核不擴散務實合作 中評社華盛頓10月10日電（記者 余東暉）美國知名智庫最近聯合發表“核不擴散與美國安全”的政策報告，提議與俄羅斯和中國展開核不擴散的務實外交合作。尤其是在東亞和中東利益擴大的中國，報告建議，要曉以利害關係，勸說中國在朝核、伊核等問題上發揮更大的作用，但又不能過分強調日本和韓國自己發展核武器的可能性。



哈佛大學貝爾福中心、卡內基國際和平基金會、核威脅倡議三個智庫組成由13名包括賴斯、哈德利、舍曼等前美國政府高官、議員和專家組成的專題工作組，日前發表題為“防止核無政府時代：核擴散與美國安全”的報告。



工作組一致認為，美國在阻止核武器擴散方面仍具有關鍵利益，華盛頓必須努力強化相關原則，並調整相關手段以支持這一目標的實現。如果有更多的國家（無論是友好的還是不友好的國家，或是地方性組織）獲得核武器，那麼世界將會變得更加危險。然而，要想行之有效，華盛頓針對核擴散問題所採取的策略必須進行調整。



報告強調，要對中國和俄羅斯採取務實外交。報告指出，隨著中國核力量的增強，美中之間的緊張關係依然顯著。儘管認識到當前改善關係的實際限制，但仍有可能利用雙方對核武器擴散的共同關切，避免對防擴散工具和機構造成進一步損害。政策制定者還應做好準備，利用地緣政治變化帶來的新機遇，尤其是與中國——這個全球利益不斷擴大的大國——合作的機會。