李書磊出席故宮博物院建院100周年座談會

李書磊資料圖（圖源：央視新聞） 中評社北京10月11日電／據新華社報導，故宮博物院建院100周年座談會10月10日在京舉行。中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊出席會議並講話。



與會嘉賓認為，故宮是歷史中國的獨特象徵，也是中華文明的重要標識。悠久的中華文化，讓故宮積澱深厚、文脈綿長。故宮博物院在近代中國社會變革的大潮中應運而生，在中華民族偉大復興的進程中與時偕行，走過了誠敬典守、匠心傳承的一百年，這是中國文化史、人類文化史上的一項不朽功業。



與會嘉賓表示，加強文化遺產保護傳承是我們這一代人應擔負起的歷史責任。站在新的起點上，要深入學習實踐習近平文化思想，堅定文化自信，厚植文化情懷，真正讓故宮成為世界文化遺產保護的典範。要堅持保護第一，完整守護好中華民族的文化瑰寶；要挖掘價值內涵，不斷提升展示傳播水平；要加強運行管理，不斷增強改革發展活力；要深化國際合作，助力中外文明交流互鑒；要培養學術人才，夯實事業發展的根基，以更大擔當和更積極作為，為推動文化遺產事業高質量發展、建設文化強國作出應有貢獻。



中宣部、文化和旅遊部、國家文物局以及中央和國家機關有關部門、北京市有關單位負責同志，專家學者和文博工作者代表，故宮博物院老領導老專家及在職人員代表等100餘人參加座談會。