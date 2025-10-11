美聯邦政府停擺十日開始裁員　可能影響廣泛

10月10日，在美國首都華盛頓，美國總統特朗普返回白宮。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月11日電／據新華社報導，美國聯邦政府“停擺”10日進入第十天。白宮管理和預算辦公室在社交媒體上宣布，聯邦政府裁員已經開始。據美媒報導，此次針對聯邦雇員的裁員可能影響廣。美國政府雇員聯合會稱“已經提起訴訟”。



雇員聯合會提起訴訟



白宮管理和預算辦公室主任沃特在社媒上發布的消息衹有一句話，未透露裁員具體人數、具體部門。據美國媒體報導，此次針對聯邦雇員的裁員可能人數多、影響廣。國土安全部、衛生與公共服務部、財政部等均有裁員計劃。



美國政府雇員聯合會在社媒上轉發沃特這條帖文，稱“已經提起訴訟”。該組織全國主席埃弗裡特·凱利在一份聲明中表示，特朗普政府以“停擺”為借口，“非法解雇”數以千計為全國各地社區提供關鍵服務的雇員，這令人恥辱。“聯邦雇員厭倦了被政治人物用作政治和個人利益的棋子。國會是時候履行職責、立即協商結束這場‘停擺’了。”



特朗普和白宮官員先前多次表示，聯邦政府一旦“停擺”就會裁員，並稱民主黨人應對此負責。民主黨領導人則認為，共和黨人試圖在這場預算爭端中把聯邦雇員當作棋子，並稱這是一種恐嚇和威脅手段。



美媒：解雇聯邦雇員不是正常做法



因國會參議院未能在聯邦政府資金耗盡前通過新的臨時撥款法案，美國東部時間10月1日零時起，美國聯邦政府時隔近七年再度“停擺”。9日，參議院依舊未能通過新的臨時撥款法案，民主黨和共和黨的提案均再度遭到否決，雙方陷入僵局。參議院最早將於10日再次進行投票。媒體分析說，由於兩黨在醫療補貼問題上陷入僵局，法案很快通過的機會渺茫。

