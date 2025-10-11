警方虛擬資產情報工作　助打擊科技金融犯罪

警務處昨日成立“虛擬資產情報工作組”（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，本港今年首8個月共錄得1463宗虛擬資產相關案件，其中15宗針對Web3業界機構的黑客入侵案件導致約9.9億元損失。香港警務處昨日成立“虛擬資產情報工作組”（VAIT），並舉辦“Web3情報與執法高峰論壇”，匯聚金融監管機構、執法部門、學術界及逾60間金融與虛擬資產服務機構的代表，共同探討合作策略。



周一鳴：強化公私營協作



“虛擬資產情報工作組”由警務處牽頭，聯合執法部門（警務處及海關）、金融監管機構（金管局及證監會）及持牌虛擬資產服務提供者，構建公私營協作平台，旨在促進跨部門情報共享與行動協作，提升對相關罪行及網絡安全威脅的偵測與防範能力。



警務處處長周一鳴在開幕致辭中指出，今年首8個月共錄得1463宗虛擬資產相關案件，包括騙案、網上勒索、盜用電腦、洗黑錢及盜竊等。其中，15宗針對Web3業界機構的黑客入侵案件，導致約9.9億港元損失，受害機構涵蓋交易所、投資機構及去中心化項目。



周一鳴強調，Web3技術帶來機遇的同時，也帶來了前所未有的執法挑戰。警隊必須主動應對，確保創新科技不被罪犯濫用。在“智慧警察”策略方針下，警務處自主研發一站式虛擬資產分析工具“Crypto Trace系統”，利用區塊鏈技術追蹤透過虛擬資產洗黑錢的犯罪收益，該系統更在日內瓦國際發明展上獲獎。



提升網安威脅防範能力



除技術工具外，警務處亦注重專業團隊建設與跨界協作。網絡安全及科技罪案調查科已設立“虛擬資產調查專隊”，由懂技術、通警務的專業人員統籌案件調查，並與本地及海外數字資產服務提供者建立緊密合作關係。自2022年起，警務處成立“科技罪案警證顧問小組”，重點探討Web3生態及區塊鏈技術對警證的影響。周一鳴表示，VAIT將透過情報互通與協作機制，強化公私營協作網絡，提升對虛擬資產罪行及網絡安全威脅的應對能力。

