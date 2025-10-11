護航！網安攻防演練對戰60小時

數字政策辦公室昨日起舉行為期三天的“香港網絡安全攻防演練─以攻築防2025”。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，為提升政府部門和公共機構識別和應對網絡攻擊的技術、經驗及整體防禦能力，數字政策辦公室昨日（10日）起舉行為期三天的“香港網絡安全攻防演練—以攻築防2025”，也為即將舉行的第十五屆全國運動會及立法會換屆選舉作好網安準備。攻防演練為期三日兩夜，共60小時，將於10月12日（星期日）晚上11時完結。



創新科技及工業局局長孫東在活動開幕典禮上致辭表示，安全穩定的網絡環境是社會、經濟發展的重要保障，更是建設智慧城市及發展數字經濟的先決條件。他強調，隨著數字化時代的發展，當局更要加強網絡安全防範意識，以應對層出不窮的網絡挑戰和威脅。



孫東：知己知彼 方能掌控全局



孫東表示，數字政策辦公室去年舉辦首屆“香港網絡安全攻防演練”，通過“實兵”、“實網”、“實戰”方式，全方位對參與政府部門和公共機構的安全防護能力進行深度檢驗並提供反饋，達至以攻築防的效果，全面提升香港網絡安全防護及韌性。今年數字辦再接再厲，整體演練規模進一步擴大，涵蓋更多的公共服務，也正好為即將舉行的第十五屆全國運動會及立法會換屆選舉做好網絡安全的準備。



孫東將攻防演練比喻為兵法實戰，唯有知己之漏洞，知彼之攻勢，方能掌控全局，確保安全無虞。他說，期望借著這次演練，能讓各部門和公共機構時刻警惕網絡安全對公共事業帶來的憂患，同時把握這次機會進行深度檢驗，堵塞潛在網安漏洞，防患未然。



孫東感謝數字辦及這次攻防演練的協辦單位，強調“網絡安全為人民，網絡安全靠人民”，維護網絡安全需要全社會的共同努力。

