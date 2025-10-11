社署：要求暫讬服務單位簡化申請程序

照顧者身心壓力俱大，機構提供暫讬服務，能紓緩照顧者壓力。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，就申訴專員公署調查揭發，提供長者和殘疾人士的暫讬服務的服務單位，有部分單位涉嫌“揀客”，社會福利署昨日表示，已提醒服務機構，毋須事前進行家訪，亦不可以要求暫讬者接受額外的身體檢查，如果再發現有關情況，社署會提出警告。



提醒毋須事前進行家訪



社署助理署長吳偉龍昨日在一個電台節目表示，暫讬服務屬備用性質，與一般長期照顧服務的性質有別，需求較難預測，變化亦大，現時已做到各區均有暫讬宿位，有突發事故時發揮支援作用。



對於有服務單位在網上顯示有空缺，但查詢時卻獲告知無空缺，吳偉龍認為是資料更新不及或溝通問題所致，本月會檢視及調配宿位分布，並提醒院舍定期更新空缺，暫未發現涉虛報情況。



對於申訴專員公署指部分服務單位涉嫌“揀客”、自設關卡或要求家訪等，吳偉龍重申，署方只會要求申請人接受基本醫學檢查，例如有否吞嚥困難，食物或藥物敏感等，署方無要求亦不容許提供暫讬服務前要求事先會面、家訪或自費做X光驗血驗尿等額外檢查，以免增加照顧者的壓力。



他表示社署已經要求服務單位盡量簡化申請程序，盡快收納有緊急需要的個案。他估計有些服務單位可能混淆了長期宿位及暫讬宿位的性質，並非有心刁難，只是想進一步瞭解申請者情況。



安老服務協會主席魏仕成表示，相信調查結果真實，業界會積極面對和改善，但強調上述情況均屬很個別做法，並非普遍現象。院舍甚少拒絕暫讬服務申請，惟若申請人身體狀況不適合入住某院舍，或需再接受評估，再向其他機構申請。