各地紀檢監察機關持續糾治作風頑疾

江蘇省盱眙縣紀檢監察幹部通過稅務部門數據平台核實相關情況。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京10月11日電／據中國紀檢監察報報導，中央黨的建設工作領導小組8月29日召開會議，傳達習近平總書記重要指示，總結深入貫徹中央八項規定精神學習教育，研究部署鞏固拓展學習教育成果、鍥而不舍落實中央八項規定精神、推進作風建設常態化長效化，要求持續糾治作風頑疾，健全經常性發現和解決作風問題機制，提高監督穿透力和有效性，對需要長期根治的問題盯住不放、寸步不讓。



習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上發表重要講話指出，要始終堅持零容忍，把中央八項規定作為鐵規矩、硬杠杠，嚴肅查處頂風違紀、隱形變異的“四風”問題，督促黨員、幹部堅決反對特權思想和特權現象，樹牢正確權力觀、政績觀、事業觀。各地紀檢監察機關深學細悟習近平總書記重要講話、指示批示精神，貫徹落實中央紀委四次全會工作部署，用好監督執紀利器，保持高壓懲治態勢，不斷將作風建設引向深入。



作風問題具有頑固性、反復性，黨員、幹部違反中央八項規定及其實施細則精神問題還屢有發生，形式主義、官僚主義現象仍較突出，享樂主義、奢靡之風不時抬頭，隱形變異行為潛滋暗長。



習近平總書記作出重要指示強調，要建立健全經常性發現問題、解決問題機制，動真格整改整治，持續釋放一抓到底、一嚴到底的強烈信號。各級紀檢監察機關堅持從實際出發，抓住主要矛盾，什麼問題突出就著重解決什麼問題，什麼問題緊迫就抓緊解決什麼問題，緊盯“四風”老問題新情況，推動作風建設走深走實。“健全精準長效的監督機制，實現從事後懲處向事前預防、事中監督轉變，從集中整治向常態長效深化。”河南省紀委監委相關負責同志說。



抓早抓小、防微杜漸。健全經常性發現和解決問題機制，才能對作風方面的苗頭性、傾向性問題早發現、早糾治。四川省成都市紀委監委協助市委制定出台《關於抓早抓小糾治黨風廉政建設有關苗頭性傾向性隱蔽性問題進一步夯實管黨治黨政治責任的工作辦法》，其中對黨員幹部和公職人員在作風等方面出現的情節輕微、尚未達到給予黨紀政務處分及以上處理條件的苗頭性傾向性隱蔽性問題，梳理具體表現，形成問題清單，明確集中整治方向。浙江省杭州市錢塘區紀委監委創立包括廉政交底清單、履責建議清單、聯繫提醒函的“兩單一函”預警機制，直指監督檢查中發現的幹部作風苗頭性問題。2024年以來，該區紀委監委已下發“兩單一函”98份，推動解決了一批作風頑疾。