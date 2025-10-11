議員關注人口勞工置業　紛建言獻策

中評社北京10月11日電／據大公報報導，昨日會議討論豐富置業階梯、支援和保障勞工、推動醫療發展，以及加強科技、人才一體化發展等議題，多名議員繼續積極提議。立法會議員梁美芬表示，施政報告是吸納及回應了很多議員代表市民反映的意見，在良政善治下的香港特區，行政、立法互相促進、互相配合、互相監督。她亦指，有必要讓市民清楚知道，雙方事先已就各項建言獻策充分溝通。



立法會議員林琳認為，施政報告展現政府解決人口問題的決心，改變過往“不干預”的政策取向，並且積極推動完善配套，鼓勵生育，當中包括提出初生子女額外免稅額加碼，3年內新增15所資助幼兒中心等等。她建議政府積極考慮建立一個由司長級官員統籌的工作小組，持續推進，徹底完善香港人口藍圖。



立法會議員顔汶羽期望政府審慎檢視外勞政策，確保本地工人優先就業，堵塞制度漏洞，打擊黑工，維護勞動市場健康發展。他建議勞福局加快人力推算中期更新，並落實“動態調整”機制，又建議按行業失業率及經濟表現，針對失業率高的工種，收緊甚至暫停外勞配額，必要時實施“零配額”“零批准”安排。



北部都會區重中之重



立法會議員吳秋北肯定施政報告提出的方向性規劃。在房屋供應問題上，他呼籲政府超越資源分配的思維，堅定不移地將加速土地供應，尤其是北部都會區的土地整合與開發，作為所有政策的重中之重。而在勞工問題上，則須強化對輸入勞工的監管執行力，並切實投資於本地工人的技能提升，以及建立集體協商機制。



立法會議員陳沛良歡迎政府於三個地區康健中心推出先導計劃，與社區機構合作，為市民提供精神健康評估，及早跟進和轉介高風險的個案。他期望政府繼續朝著“能者共付”、“能者自付”的方向，研究加強基層醫療和醫療保險作用，令公私營醫療系統形成協同效應，分擔公營醫療壓力。



立法會議員謝偉銓則指出，提高綠表居屋比例、進一步放寬資助房屋的轉售及出租限制等，或許會令一些從未享受任何公屋、居屋等房屋福利的市民感到不公，政府需要加以關注，作出平衡。展望未來，他期望政府檢視沿用多年的房屋政策，制訂更高標準的“人均居住面積”，使到市民有望“住大啲、住鬆啲、住好啲”。

