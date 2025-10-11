李家超：仔細考慮議員建議　讓市民更受惠

中評社北京10月11日電／據大公報報導，經過一連三日的辯論，立法會昨日通過施政報告致謝議案。提出議案的立法會內務委員會主席李慧琼表示，中共二十屆四中全會本月20至23日在北京召開、審議“十五五”規劃建議之際，今次施政報告以創新改革精神作出系統部署，回應市民所需，體現了行政長官以民生為施政的初心理念。



行政長官李家超感謝議員多角度建言，強調將繼續與立法會保持良性互動，特區政府會仔細研究和考慮各項建議，讓施政更能落到實處，讓市民更受惠。\大公報記者 龔學鳴



今次辯論分為四個環節，議題涵蓋強化治理體系、加快發展北部都會區、推動產業發展與革新等呼應施政報告“深化改革”主旨的內容，以及一系列關乎教育、房屋、勞工、醫療、社福等民生範疇。李慧琼指出，本次辯論共有88位議員發言，總時長19小時51分；連同官員回應，整場辯論約24小時，較去年增加約3小時。



政府與立法會保持良性互動



行政長官李家超感謝立法會通過致謝議案，並對議員在辯論期間就深化改革、“一國兩制”行穩致遠、治理體系強化、粵港澳大灣區建設、北部都會區加速推進、產業創新升級、融入國家發展大局、鞏固國際中心地位、教育科技人才協同發展，以及房屋、勞工、醫療與社福政策等方面所提出的不同意見表示重視。他表示，政府將仔細研究和考慮各項建議，讓施政更能落到實處，讓市民更受惠。



李家超強調，今年施政報告以“深化改革 心系民生 發揮優勢 同創未來”為主題，通過短、中、長期政策的統籌與多元發展的系統性布局，“圍繞經濟和民生兩大主軸，通過改革發展經濟，讓社會創造財富、增加資源，讓政府提供更多服務，建造更多基建，達至我施政的最終目標──改善民生。”他形容，這份施政報告結合政府謀劃與民間智慧，是政府與社會共同為香港開創未來的策略部署。



就行政立法關係，李家超表示，他與團隊將繼續與立法會保持良性互動、緊密交流與協作，並在行政主導與“愛國者治港”原則相適應的框架下，協同推動施政理念落地，帶領社會深化改革、守正創新、同創未來。

