北部都會區沙嶺數據園采“雙信封制”招標

沙嶺數據園區用地位於北都內，最高面積可達二十五萬平方米，當中不少於七成須作高端數據中心用途。（圖源：大公報） 中評社北京10月11日電／據大公報報導，特區政府全速推進北部都會區發展，其中撥作發展沙嶺數據園區的用地，政府昨日公布以“雙信封制”方式進行公開招標出售，技術建議評分占比高達七成，價格建議評分比重為三成，今年12月31日截標，期望吸引具實力的投資者，將沙嶺發展為先進的數據中心和相關產業的數據園區，協助推動香港創科發展。



有立法會議員表示，七三比的評分比重有助避免投標者“鬥價格”，有助吸引擁有先進技術的供應商落戶香港。\大公報記者 戴靜文



行政長官在2023年施政報告提出，將北區沙嶺改用作創科及相關用途。今年施政報告提出，沙嶺數據園區將提供先進算力設施，推動數據及人工智能相關產業發展。



七成面積作高端數據中心



沙嶺數據園區用地（丈量約份第89約地段第953號用地）鄰近羅湖地段，地盤總面積約為11.6萬平方米，現正改劃為“其他指定用途”注明“創新及科技”，作發展數據園區及相關產業用途，以配合香港發展成為國際創新科技中心的願景。該用地最高的樓面面積可達25萬平方米，當中不少於七成的樓面面積須作高端數據中心用途。



創新科技局表示，沙嶺數據園區的發展，鞏固香港作為區內數字基礎設施樞紐的地位，促進數字經濟和智慧城市的發展。



創新科技及工業局局長孫東早前表示，沙嶺數據園區的規模將遠超數碼港，由市場主導運營，政府提供場地，目標是支撐香港數字經濟，服務大灣區，未來亦希望為周邊國家提供算力支持。