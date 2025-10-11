中國華雲氣象科技集團總經理受賄獲刑十一年

中國華雲氣象科技集團有限公司原黨委副書記、總經理米天明受賄案一審獲刑十一年（圖源：央視新聞） 中評社北京10月11日電／據央視新聞報導，2025年10月10日上午，山東省濟寧市中級人民法院對中國華雲氣象科技集團有限公司原黨委副書記、總經理米天明受賄一案公開宣判，以受賄罪判處被告人米天明有期徒刑十一年，並處罰金人民幣一百四十萬元；扣押在案的受賄贓款，予以沒收，上繳國庫。



經審理查明：2009年5月至2015年9月，米天明利用擔任陝西省氣象局黨組成員、副局長，風雲氣象科技產業園發展有限公司總經理、董事長，中國華雲氣象科技集團有限公司總經理等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位或個人在房產銷售、項目承攬、工程款結算等方面提供幫助。2009年5月至2016年春節前，米天明非法收受上述單位及個人所送財物，共計折合人民幣1384萬餘元。



濟寧市中級人民法院認為，被告人米天明身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，或利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為已構成受賄罪。鑒於其到案後如實供述，具有坦白情節，積極退繳全部違法所得，且自願認罪認罰，依法對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。