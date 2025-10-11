日本執政聯盟突然破裂帶來哪些變數

10月4日，高市早苗在日本東京自民黨總部進行的自民黨總裁選舉中投票。日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗在4日舉行的日本自民黨總裁選舉中勝出，由此成為自民黨首位女總裁，並有望成為日本首位女首相。（圖源：新華社） 中評社北京10月11日電／據新華社報導，日本公明黨黨首齊藤鐵夫10日與自民黨總裁高市早苗會面，傳達了公明黨退出執政聯盟的決定。自民黨與公明黨自1999年起組成執政聯盟，一直保持合作關係，此時為何突然破裂？這會影響高市當選首相嗎？對日本內政外交有何影響？



公明黨為何退出



當天，齊藤和高市的會面持續約一個半小時。齊藤在隨後的記者會上說，由於未獲得自民黨關於整改“黑金政治”問題的令人滿意的答覆，公明黨將結束與自民黨長期以來的聯合執政關係。齊藤還表示，今後，公明黨在國會中對自民黨“不會一味採取反對立場”，而將根據具體政策內容作出判斷。



對於接下來的首相指名選舉，齊藤表示不會在選票上寫下“高市早苗”，而會將票投給自己。



高市在本月4日舉行的自民黨總裁選舉中勝出，當選自民黨第29任總裁。對於公明黨的退出，高市在記者會上稱感到非常遺憾。



日本最大在野黨立憲民主黨黨首野田佳彥10日上午曾表示，在自民黨總裁選舉期間，所有候選人都大談“擴大執政聯盟”，但在維持聯盟的問題上，他們對合作了二十多年的夥伴公明黨缺乏應有的重視，這可能是公明黨產生強烈危機感的原因。



會影響高市當選首相嗎



高市早苗要成為首相還需經過首相指名選舉。雖然公明黨退出執政聯盟將帶來一定變數，但從各政黨在國會的議席數來看，高市仍有較大可能接替石破茂成為首相。

