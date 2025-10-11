法國總統馬克龍再次任命勒科爾尼為總理

９月１０日，在法國巴黎總理府，法國新任總理勒科爾尼出席交接儀式。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月11日電／據新華社報導，法國總統府10日晚發布公告，總統馬克龍再次任命數日前辭去總理職務的勒科爾尼為新一任總理。



公告說，馬克龍責成勒科爾尼組建政府。勒科爾尼隨後在社交媒體發文，呼籲結束法國政治動蕩，承諾將為議會充分議政創造條件，並讓2026年財政預算案在年底前獲議會通過，恢復公共財政平衡。勒科爾尼還說，新一屆政府成員必須承諾放棄參加2027年總統選舉。



部分在野黨當即對任命表示抗議。截至記者發稿，極左翼政黨“不屈法國”、法國共產黨和極右翼政黨國民聯盟都已聲明將推翻新一屆勒科爾尼政府。“不屈法國”表示將再次向國民議會（議會下院）提交彈劾馬克龍的動議。國民聯盟則敦促馬克龍解散國民議會，重新選舉。



勒科爾尼9月9日首次出任總理，接替因國民議會信任投票失利而下台的前總理貝魯。10月5日晚，根據勒科爾尼的建議，馬克龍任命內閣主要成員，任命名單招致在野黨抗議。



勒科爾尼6日向馬克龍辭職並獲批。在闡述辭職原因時，他提及與2027年總統選舉相關的“黨爭”問題。辭職當晚，馬克龍責成勒科爾尼與在野黨展開為期兩天的“最後談判”，並說將根據談判結果作下一步決定。8日晚，勒科爾尼結束談判並向馬克龍報告，並在接受採訪時說，他不主動尋求再次出任總理。