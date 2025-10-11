中評社北京10月11日電／網評：美對華的“豆爭”與特朗普的“底牌”



來源：大公報 作者：宇文（國際關係學者）



近日，特朗普在社交媒體發帖抱怨中國不買美國大豆，稱這是中國的談判手段。特朗普還把中國不買美國大豆問題歸咎於前任拜登，並承諾將利用加征關稅的收入幫助農民。



抱怨中國、安慰農民、卸責拜登，符合特朗普的性格。不過，這也暴露了美國的“底牌”，因為特朗普的心浮氣躁恰恰犯了談判的大忌：在談判前顯得焦慮不安。這意味著，中國打出的“大豆牌”擊中美國七寸，也讓特朗普方寸大亂。



眾所周知，美國的農業州是特朗普的“鐵票倉”。這些地區長期以來依賴對華出口大豆、玉米、豬肉等農產品，中國市場直接關係到當地數百萬農民的生計。一旦失去中國市場，不僅經濟受損，政治支持也將動搖。中國暫停採購美國大豆，轉向南美進口大豆的舉措，正是對美國貿易霸凌的精準反制，它讓美國意識到，貿易戰沒有贏家，但美國的農業可能輸得更慘。



美國“痛感”遠超中國



這場“豆爭”也暴露了美國對華戰略的嚴重誤判。特朗普政府一度認為，中國對美國市場依賴度高，可以通過關稅戰逼迫中國讓步。然而，現實是中國早已實現出口多元化，對美出口占總出口的比例已從2017年的19%降至2024年的不足15%。相反，美國農業對華依賴度卻高達20%以上。德國伊弗經濟研究所的測算顯示，即使中國對美出口下降80%，其整體外貿也僅減少約10%，而美國農民則可能面臨破產潮。這種結構性的不對稱，決定了美國在貿易戰中承受的“痛感”遠超中國。

