中評社北京10月11日電／網評：海外企業為何看好香港發展前景



來源：大公報 作者：鄭曼晴



引進重點企業辦公室日前舉行第五批重點企業簽約儀式，這次引進的18間企業，不但有排名全球十大的醫企，而且業務涵蓋人工智能、自動駕駛技術、微電子、跨境金融等前沿領域，尤為值得一提的是，這些企業有近四成來自海外，不但體現政府“搶人才”、“搶企業”政策的成效，也證明國際巨企紛紛看好香港發展前景。



引進辦成立3年以來，至今引進102間重點企業，料為香港帶來600億元投資，以及創造超過兩萬個職位。而隨著引進辦先後引進合共五批重點企業，也能看到海外投資者這些年來對香港態度的明顯轉變。



回望2023年，引進辦與第一批20間來自內地與海外的企業舉行簽約儀式，當時僅有4間是海外企業，而且大多數企業的業務性質也集中在生物科技和醫藥方面，儘管當中也不乏業內知名巨企，但不諱言說，這或多或少反映了當時許多外界投資者對香港仍抱持觀望態度，而且本地對創科產業環境的建設也尚在起步階段，故吸引的投資範疇較為單一。



進一步向“全球樞紐”轉型



但短短兩年後，不論是香港自身的發展條件，還是外圍環境因素，都出現了巨大的變化。最新引進的第五批重點企業，有內地互聯網龍頭之一的小紅書、自動駕駛企業文遠知行，也有英國葛蘭素史克（GSK）、瑞士羅氏（Roche）、德國默克（Merck）等三家全球十大藥企，還有來自美國的文創企業阜博集團（Vobile）。這些企業的業務既包括AI語言模型、半導體、區塊鏈和Web 3，也有網絡平台、數字資產管理、高性能稀土永磁材料生產商等等，多元程度遠超以往。

