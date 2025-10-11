中評社北京10月11日電／網評：特朗普對和平獎的偏執是一場鬧劇



來源：大公報 作者：靖 偉（國際關係學者）



當地時間10月10日，2025年諾貝爾和平獎揭曉，得獎者並不是美國總統特朗普。



這意味著，對諾貝爾和平獎充滿執念的特朗普失算了。諾貝爾和平獎公布前夕，特朗普還在強調，他若未能因所謂“解決七場戰爭”而獲獎，將是“對美國的侮辱”。面對偏執求獎的特朗普，挪威諾貝爾委員會表現得很倔強，公布前明確表態不會受特朗普的影響，獎項揭曉更是對特朗普“打臉”。有趣的是，當特朗普和諾貝爾和平獎“無緣”，他沒有立即跳出來，而是白宮發言人在社交媒體上發表聲明：“特朗普總統將繼續在全球範圍內促成和平協議，結束戰爭，拯救生命。”“諾貝爾委員會證明了他們將政治置於和平之上。”



被“打臉”的特朗普也許會尋找時機報復。須知，特朗普之所以執著於諾貝爾和平獎，首先基於其嘩眾取寵的個性，或者說是其根深蒂固的自我中心主義，所以不會忍受諾貝爾委員會的“鳥氣”。其次是特朗普特別自大，尤其是習慣和民主黨總統攀比，拜登已經成為其手下敗將，但前總統奧巴馬曾獲2009年和平獎成為了特朗普的心病，因此需要拿到這個獎壓倒奧巴馬。



此外，特朗普一直強調其“在幾個月內化解七場戰爭”的和平政績，所以將諾貝爾和平獎視為世界對他外交成就的肯定，更是對其執政合法性的認證。諾貝爾和平獎和特朗普無緣，特朗普自然意難平。



挪威當局如臨大敵

