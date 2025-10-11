中評社北京10月11日電／網評：兼具傳承創新 新立會煥發新活力



來源：大公報 作者：吳志隆（陝西省政協委員、“就是敢言”執行主席）



隨著立法會換屆選舉提名期臨近，本港政壇將迎來一定範圍的“煥新”。全面落實“愛國者治港”原則後，議會回歸專業理性，議會文化也有了根本性轉變，對議員工作自然也有了新要求。早前，梁君彥、馬逢國等資深議員宣布不再參選，料將鼓勵更多有能力有熱忱服務香港、操守和形象俱佳的政壇新秀加入立法會。這樣健康的新陳代謝，也符合大多數市民對議會的期待。



梁君彥、馬逢國等資深議員在香港多個關鍵時期都恪盡職守，如今主動退位讓賢，體現了“功成不必在我”的胸襟。這種高風亮節不僅是對香港未來的責任擔當，更是對愛國愛港的生動詮釋。他們為香港政治人才梯隊建設作出示範，讓愛國愛港事業得以薪火相傳。此種格局與境界令人敬佩，社會應予以充分尊重及肯定。



現時，香港正處於由治及興新階段。對立法會而言，工作重點早已發生根本性的轉變，聚焦於發展、改善民生、破解社會深層次矛盾成為了新的核心任務。香港作為國際金融、貿易、航運中心，在全球競爭日益激烈的當下，亟需不斷鞏固提升自身的國際競爭力。這就涉及促進科技創新、產業升級，推動經濟向多元化、高端化發展。具體像金融科技領域如何為企業創造吸引人才與資本的“軟環境”等課題，都需要在立法會層面研議。



帶來新思路和新動能



因應新時勢，立法會自然要強化識變應變求變，而議員組合的新陳代謝乃是換屆必然。資深議員的經驗傳承與年輕議員的創新思維相結合，既能保持制度的連續性，又能為議會注入新動能。如此良性循環，可使立法會更好適應由治及興的新要求，在維護國家安全與促進經濟社會發展間取得更好平衡，整體上更符合特區與國家的發展需求。

