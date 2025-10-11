網評：大學排名躍升　顯香港教育國際競爭力

中評社北京10月11日電／網評：大學排名躍升 彰顯香港教育國際競爭力



來源：文匯報 作者：黃錦輝（香港中文大學工程學院副院長（外務） 立法會議員）



近日，英國泰晤士高等教育（THE）公布2026年度世界大學排名，香港八所資助大學全數上榜，當中五所更躋身全球百強，成績令人振奮。香港大學位列全球第33名，穩居亞洲第六、全國第三；香港教育大學首次上榜即打進全球200強，嶺南大學亦首度上榜。這一系列亮眼成績，不僅彰顯香港高等教育的國際競爭力，更反映出其背後的政策支持、科研投入與全球高教格局的深刻變化。



香港高校排名全面提升，建基於綜合實力的持續增強。THE指出，教學聲譽上升與師生比例改善是關鍵因素。更值得關注的是，香港高校在“國際視野”指標中表現尤為突出，平均得分接近90分（滿分100），其中城大、浸大、理大、科大及港大更獲96分或以上，位列全球前25名。這種高度國際化的環境，源於香港積極吸引內地及全球優秀學生與學者，形成多元交融的學術生態。



特區政府長期對高等教育與科研創新的重視與投入，是香港高校崛起的重要支撐。例如，特區政府在2021年推出“傑出創科學人計劃”成為吸引頂尖學者來港的重要平台。截至今年2月底，已有66名“傑出創科學人”來港任職，分別加入6所大學，並帶來近220名研究團隊成員。港大與理大各吸納15名頂尖學者，最多人來自電腦科學及工程學領域，其次為醫療與生命科學、自然科學等。賽馬會透過其慈善信託基金捐贈5億港元，成立“賽馬會創科實驗室計劃”，資助來港學者成立實驗室，促進人才、硬件與資源的整合，推動前沿科研。



創科局亦提供“研究人才庫”資助，支持學者聘請研究員進行研發工作，截至今年2月底，計劃下有近220名研究員獲批資助。InnoHK創新研發平台則匯聚國際頂尖科研機構與本地大學，在醫療科技、人工智能、可持續能源等前沿領域開展合作。

