中評社北京10月11日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰10日在安理會加勒比海緊張局勢緊急公開會上發言時說，中方對美國引起加勒比海局勢緊張深表關切。



傅聰說，美國近期以打擊販毒為由，在加勒比海委內瑞拉附近海域部署軍力，宣稱擊沉委方有關船只、擊斃船員，攔截扣押委方漁船，導致地區形勢持續緊張。美方在所謂“國際海域”單方面、超出合理限度對他國船只進行執法，侵犯相關人員生命權等基本人權，對相關海域的航行自由與安全構成潛在威脅，並可能影響各國依法享有的公海自由。相關行為嚴重侵犯他國主權安全和合法權益，嚴重違反國際法，威脅地區和平與安全。中方對此深表關切，將密切關注局勢發展。



他說，中方反對任何違反《聯合國憲章》宗旨和原則、侵犯別國主權安全的行為，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對外部勢力以任何借口干預委內瑞拉內政。中方敦促美方立即停止有關行動，避免局勢進一步升級，敦促美方不得以打擊販毒為由，損害各國航行安全以及依據國際法享有的自由和權利。中方一貫支持通過加強國際合作打擊跨國犯罪，呼籲美方通過有關雙多邊法律框架開展正常的執法司法合作。



傅聰說，近期，多個地區國家對美方行為表示嚴重關切和強烈譴責，呼籲國際社會共同努力，敦促美國停止敵對行動，維護拉美和加勒比地區的和平。希望美方順應地區國家呼聲，切實維護拉美和加勒比地區和平與穩定。