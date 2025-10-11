中國－西班牙貿易投資對接會在馬德里舉行

10月9日，嘉賓在西班牙馬德里舉行的“中國-西班牙貿易投資對接會”上交流。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月11日電／據新華社報導，當地時間9日，中國商務部與西班牙經濟、貿易和企業部在馬德里共同主辦“中國－西班牙貿易投資對接會”，雙方達成總額約3億美元的採購合同與投資和戰略合作協議。



商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激率60家中國企業參加對接會。來自農食產品、新能源汽車、動力電池、機械製造、跨境電商、金融及旅遊等領域的300多名中西企業和商協會代表參加本場活動。



凌激表示，中西建立全面戰略夥伴關係20年來，雙方不斷拓展合作領域，創新合作方式，深挖合作潛力，建立了富有活力和韌性的產供鏈合作關係。2024年，中西雙邊貨物貿易額超過500億美元，雙向投資額超過110億美元。希望通過本次貿易投資對接會，加強採購西班牙農食產品的力度，並加大貿易業態創新和雙向投資。



西班牙貿易國務秘書安帕羅·洛佩斯·塞諾維利亞在致歡迎辭時說，當前中西兩國經濟貿易關係蓬勃發展，已有400多家西班牙企業在中國設立分支機構，涉及汽車、金融服務、先進工業技術、農產品和化妝品等領域。同時，西班牙在能源轉型、可持續交通和可再生能源等領域也成為中企熱門投資目的地。她期待投資對接會成為兩國企業穩定的交流平台，以鞏固長期合作項目，幫助西班牙企業實現出口多元化、提升出口附加值。



西班牙對外貿易和投資局執行理事埃莉薩·卡沃內利表示，希望對接會成為未來更多合作的開端，助力加強雙方之間的信任紐帶、建立新的互利夥伴關係。