線下“硬折扣”超市火了

9月26日，北京某“硬折扣”超市與電商平台的同品牌、同規格牛奶價格對比圖。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月11日電／據新華社報導，“十一”假期期間，家住北京市石景山區的王阿姨發現小區附近新開了一家折扣超市。她常買的牛奶比網購還便宜，生產日期也很新鮮；貨架上的雞蛋、果蔬價格更是親民，讓她忍不住多買了幾樣。



記者注意到，近年來這類主打平價的超市正更多出現在街頭巷尾。它們不同於傳統超市階段性的“特價促銷”，也區別於依賴臨期、尾貨的“軟折扣”，而是通過重構供應鏈、壓縮中間環節、優化運營效率，實現“天天低價”的“硬折扣”。



誰在入局？



互聯網企業的加入，讓“硬折扣”業態熱度持續攀升。9月30日，阿里系盒馬旗下平價社區超市“超盒算NB”迎來新一輪開店潮，13家門店同日亮相，截至9月末，門店總數已接近330家。同一天，美團旗下硬折扣品牌“快樂猴”在杭州開出第3家門店，單店商品約1200種，其中自有品牌超過300種。京東旗下的京東折扣超市則走“大店＋多品類”路線，其位於河北涿州的單店營業面積達5000平方米，商品數量超過5000種，主打家庭一站式採購。9月25日，河北固安的京東折扣超市開門迎客，這是京東自8月以來在全國開出的第6家門店。



區域商超也在加速轉型。物美在北京已開出8家“物美超值”門店，單店商品控制在1300種以內，其中六成以上為自有品牌。9月26日，中百集團在湖北武漢及黃石等核心區域同時開出51家“硬折扣”店，單店商品數量由3000多種縮減至約1400種，整體降價幅度達20%。



事實上，“硬折扣”在海外一些地方並不是新鮮事物，例如德國零售品牌奧樂齊（ALDI）早在1913年創立，運營已超百年。2019年進入中國市場後，奧樂齊在上海、江蘇等地布局，截至今年已開出77家門店。



在部分地區，“硬折扣”超市品牌也逐步形成規模。湖南品牌樂爾樂自2011年創立以來，門店數已突破千家；起源於天津的“愛折扣”在山西、河南、河北、安徽等地開出約50家門店；深耕重慶市場的“條碼批發部”則已布局約200家門店。

