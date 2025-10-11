《沉默的榮耀》：動蕩年代的舍生取義

（圖片來源：國家安全部微信公眾號） 中評社北京10月11日電／據國家安全部微信公眾號消息，近日，基於真實歷史事件創作的熱播劇《沉默的榮耀》以吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等烈士為原型，呈現了一段波瀾壯闊的諜戰史詩，再現了1949－1950年的那場生死暗戰。今天，小安和大家一同觀劇，共同回望暗夜之中，信仰不滅的榮光篇章。



真實歷史奠基的諜戰傳奇



《沉默的榮耀》從1949年8月講起，原本準備迎接解放的吳石，突然被任命為國民政府“國防部”次長。為獲取更多情報，他毅然前往台灣，繼續向中共華東局提供重要情報。原本打算從香港回上海的朱楓，在吳石的交通員犧牲後，也毅然赴台接任。吳石與朱楓等四人組成“東海情報小組”，分別去完成解放戰爭尾聲一項關乎成敗的絕密任務。



在那段風雲變幻、波譎雲詭的歷史時期，吳石猶如一顆深埋在敵方陣營的定時炸彈，他憑借著過人的智慧、非凡的膽識以及堅韌不拔的意志，在敵人的心臟地帶步步為營，被蔣介石欽點擔任“國防部”次長這一要職。這一職位看似顯赫無比，是無數人夢寐以求的權力巔峰，但在光鮮亮麗的表象之下，實則危機四伏，暗流湧動，每一刻都可能成為他生命的終點。



暗潮湧動之下，英雄的身影從未獨行。聶曦作為副官，憑借出色的外勤能力成為吳石行動的關鍵臂膀；陳寶倉作為又一潛伏於敵營核心的高級將領，舍身冒險獲取一手情報......他們與其他眾多隱蔽戰線的無名英雄一起，共同鑄就了這段鮮為人知而亟須傳頌的光輝篇章。這種“沒有主角光環，衹有集體榮光”的敘事視角，恰恰呼應了歷史真實——隱蔽戰線的勝利從來不是個人英雄主義，而是無數無名者的接力與犧牲。



動蕩年代的交鋒與抉擇



1949年新中國成立前後，隨著人民解放軍的勝利推進，國民黨政權瀕臨崩潰，敗走台灣。按照中共中央關於解放台灣的決策部署，我黨一批又一批久經歷練的紅色隱蔽戰士潛入台灣。劇中所述的吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦四位烈士，正是這些犧牲在台灣的隱蔽戰線英烈們的傑出代表。他們在白色恐怖籠罩下，經歷著堅貞與忠誠、生存與死亡的考驗，書寫了一篇篇可歌可泣的壯美華章。

