非車險監管要求落地　明確“報行合一”

中評社北京10月11日電／據新華社報導，國家金融監督管理總局10日對外發布《關於加強非車險業務監管有關事項的通知》，明確非車險“報行合一”要求，提出加強費率管理，嚴格條款費率使用，優化考核機制，健全保費收入管理。



非車險業務是指機動車輛保險以外的其他財產保險業務。2024年，非車險保費收入7770億元，近五年的年均復合增速超10%。為加強財產保險公司非車險業務監管，推動理性競爭、降本增效、提質擴面，金融監管總局發布了這一通知。



“報行合一”是指保險公司應嚴格執行經備案的保險條款和保險費率，確保備案內容與實際經營行為完全一致。此前，車險領域及人身險銀保、個險等渠道均已深化執行“報行合一”要求。



此次通知要求，規範產品開發使用，強化保險費率管理，嚴格執行經備案的保險產品，推動非車險產品的使用符合備案內容，即明確了非車險“報行合一”要求。對未按照規定使用經備案條款費率，編制或提供虛假報告、報表、文件、資料等行為，依法採取監管措施或實施行政處罰。



同時，通知要求，優化考核機制，推動財產保險公司非車險業務經營理念由追求規模、速度向追求質量、效益轉變；規範保費收入管理，要求財產保險公司完善信息系統、健全內控機制，從源頭嚴格財務管理；推動改進非車險承保理賠服務，提升服務便捷性，增強保險消費者獲得感。



據瞭解，監管部門還將採取一系列配套措施。一是建立非車險“查處－通報－掛鈎”三項機制；二是加強非車險產品監管，新產品應按照監管要求開發和使用，已備案的存量產品分階段開展清理，並逐步推動非車險產品標準化建設；三是強化信息支撐與智能化賦能。



業內人士表示，通知的發布是對非車險監管政策的全面梳理和系統優化，能夠有效促進非車險業務高質量發展，為人民群眾和經濟社會發展提供更加充分有效的保險保障。



