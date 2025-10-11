中評社北京10月11日電／網評：賴清德將台灣拖入兵兇戰危險境



來源：大公報 作者：蘇 虹（上海大學特聘教授）



台灣地區領導人賴清德昨日發表“雙十”講話，再次散布“台獨”言論，妄稱要求大陸“停止扭曲聯大第2758號決議”，並侈談“將致力維持現狀，守護台海和平穩定”。同時，竭力美化政績，甚至還把政府救災不力吹噓成“何等偉大”的“希望的光”，徹底暴露賴清德冥頑不化的“麻煩製造者”“危險製造者”“戰爭製造者”本性，也暴露其為一己私利執意將台灣拖入兵兇戰危險境。



賴清德在講話中，大吹特吹其“經濟成果”，甚至煞有介事講到早前發生的馬太鞍溪堰塞湖災情，稱“成千上萬，穿著雨鞋，拿起鏟子，不遠千里前去救援”的民眾，是讓花蓮受災鄉親“早日恢復正常生活”的“鏟子超人”。



9月23日下午，台灣花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水衝入光復鄉市區。許多居民躲至二樓才逃過一劫，被圍困一夜。洪水退卻後當地一片狼借，車輛被衝毀、堆叠，不少房屋受洪水衝毀居民損失嚴重，農田被厚厚的淤泥覆蓋無法耕種，商戶的貨物和裝備全毀。在缺乏政府的支援之下，衹有依靠來自各地的熱心民眾拿著鏟子甚至徒手協助清淤。



賴政府置災民痛苦於不顧



截至10月8日，這次災害已造成19人死亡、5人失聯，另有逾150人受傷。對此，居民們氣憤不已：相關單位早就開會說要處理堰塞湖卻毫無結果，根本未採取行動，此次災難實為人禍，要求當地部門進行賠償。

