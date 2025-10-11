科研評價“中國指揮棒”要來了？

中評社北京10月11日電／據文匯報報導，在近日市科協主辦的2025上海科技與期刊高質量發展大會上，π指數項目組發布了《物理學期刊π名單》和《2024年π指數分析報告》。



作為中國發布的首個全球科研評價指數，π指數在生命科學和基礎醫學領域連續發布10年後，今年首次擴展至物理學領域，並計劃明年涉足化學領域——從該指數的提出，到一次次領域拓展的嘗試，凝聚了國內科學界探路中國自主科研評價體系的勇氣和期待。



不必迷信“洋指數”，中國指數更科學



“現在的指數和排行很多，為什麼沒有我們自己的？”十年前，中國科學院院士王恩多的一句話，促成了π指數的誕生。



“2014年，自然指數（Nature Index）剛推出，我們就發現了它的不合理之處。”上海尚思研究院首席科學官李黨生說，彼時他擔任中國科學院上海生命科學信息中心副主任，π指數的創意正出自他的手筆。



π指數的全稱是“科研機構論文產出評價指數（Productivity Index，PI）”，PI與π諧音，指數由此得名。李黨生說，當時自然指數只收納68本期刊，且多為其旗下子刊，以此來評價4個學科領域極易以偏概全，難以客觀準確評價每家機構的科研產出。



當時，中國的生命科學經過近20年的飛速發展，已匯聚了一批具有世界眼光的優秀科學家，創辦起了十幾種具有國際水準的學術期刊，有的還進入了國際一流期刊行列，但它們極少受到“洋指數”關注。與此同時，SCI期刊、影響因子排名等對科研評價的負面效應不斷顯現，國內論文“注水”現象日益嚴重。

