文學好書榜2024年度榜單發布

2024年文學好書榜年榜公布。（圖片來源：文匯報） 中評社北京10月11日電／据文汇报报道，近日，2024年文學好書榜年榜公布，經全國各文藝社社長投票、讀者網絡票選、專家終評三輪評選，20種圖書從入圍的153種圖書中脫穎而出，入選年榜。



入選年榜的圖書有：遲子建《東北故事集》、阿來《去有風的曠野》、王樹增《天著春秋》、劉慶邦《花燈調》、王蒙《在伊犁》、格非《登春台》、邱華棟《空城紀》、李娟《九篇雪》、麥家《人間信》、陳彥《陳彥文集》、劉醒龍《聽漏》、老藤《草木志》、喬葉《最慢的是活著》、馬金蓮《親愛的人們》、閻晶明《同懷：魯迅與中國共產黨人》、彭學明《爹》、石鍾山《愛情永遠是年輕》、〔波蘭〕奧爾加·托卡爾丘克《雅各布之書》、李東華《重返白堊紀》、梁曉聲《中國文化的歷史基因》。



文學好書榜是由中國出版協會文學藝術出版工作委員會下屬50餘家專業文學出版機構聯合推薦的專業榜單。該榜單每雙月評選月度書榜、每年評選年度榜單。據悉，2024年文學好書榜年榜由邀請中華文學基金會理事長施戰軍擔任書榜評委會主任，國際儒學聯合會副會長李岩、中國作家協會小說委員會副主任潘凱雄、中國人民大學文學院教授孫鬱、中國社會科學院學部委員陳眾議、中國傳媒大學教授張紹剛、北京大學中文系副教授叢治辰擔任評委。