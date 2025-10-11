宇宙中有黑洞，還有白洞嗎？

中評社北京10月11日電／據人民日報報導，著名科幻作家劉慈欣在小說《詩雲》中曾描寫過“微型白洞”，讓很多人浮想聯翩。想象一下，宇宙中有這樣的天體，像一座永不枯竭的“噴泉”，不斷向外噴射光和物質，任何物體一旦接近它，就會被猛烈“推開”。



這就是理論中的白洞。



要認識白洞，還得從它的“孿生兄弟”黑洞講起。



20世紀初，物理學家卡爾·史瓦西解出了愛因斯坦廣義相對論的一個精確解，這個數學結果預言：如果一個天體的質量被壓縮到某個臨界半徑（後來稱為“史瓦西半徑”）內，它周圍的時空將變得極度彎曲，形成一個連光也無法逃逸的區域。這個區域就是黑洞。



然而，黑洞的存在曾一度飽受質疑，就連愛因斯坦也認為它只是數學上的假想產物，並非真實存在。



直到1971年，天文觀測顯示，天鵝座X—1雙星系統中伴隨藍超巨星的不可見天體極有可能是一個黑洞。之後越來越多的觀測證據顯示，黑洞廣泛存在於星系中心和大質量恒星殘骸中。2019年，M87星系中心超大質量黑洞的照片發布，我們得以“看見”黑洞。最近，這個黑洞又有了新照片。



如果把黑洞比作宇宙中的“無底洞”，任何靠近它的物質都會被吞沒，連光也無法逃脫，那麼白洞恰恰相反：它不允許任何東西進入，只負責向外“吐”出物質和能量。



有趣的是，白洞和黑洞在數學上是同一個“解”——它們的質量、角動量、電荷都相同，唯一的區別是時間反了過來。

