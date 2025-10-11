諾獎得主熱愛中國文化　自認李白粉絲

中評社北京10月11日電／據文匯報報導，今屆諾貝爾文學獎得主卡撒茲納霍凱，一直對中國文化和東方文化興趣濃厚。卡撒茲納霍凱的好友、曾為他翻譯多本書籍的中國翻譯家餘澤民稱，早在1991年，卡撒茲納霍凱就曾以記者身份訪問中國，1998年他重訪中國，沿著詩仙李白的足跡，走過中國10座城市，直言自己與中國很有緣分，就連文字都染上幾分“中國味道”。



卡撒茲納霍凱首次到訪中國後，就對在中國的遊歷體驗念念不忘，他以此為靈感，寫下一部散文體遊記《烏蘭巴托的囚徒》。餘澤民回憶，卡撒茲納霍凱不僅透過文字傳達對中國的思念，更在生活的處處細節上回味這段經歷，“他一度向家人宣布要改用筷子用膳，不忘收集各類與中國有關的書籍，關心中國相關的消息和新聞。長達一年多時間，他在外吃中餐，在家聽京劇，不管與誰閒談，話題都離不開中國。”



中文名叫“好丘”



餘澤民提到，卡撒茲納霍凱尤其迷戀古代中國，崇拜詩仙李白，“他在中國時，曾在街頭採訪許多普通民眾，往往衹有兩個問題：你讀過杜甫的詩歌嗎？你認為李白和楊貴妃是什麼關係？”一名匈牙利漢學家還為卡撒茲納霍凱起了一個中文名叫“好丘”，卡撒茲納霍凱解釋，這個名字有美麗的山丘之義，也與中國儒家宗師孔子的名字孔丘相呼應。



卡撒茲納霍凱還寫過兩本關於中國和東方文化的書籍，分別是《北山、南湖、西路、東河》，以及《天空下的廢墟與憂愁》。餘澤民稱，卡撒茲納霍凱一直希望自己的作品能出中文版，“他認為這是他與自己推崇的中國文化的對話。他的文字和他看到的面孔一樣帶著笑容。”



2015年獲得文壇重磅獎項國際布克獎之前，中國文學界出版卡撒茲納霍凱的書籍偏少，餘澤民一直推動卡撒茲納霍凱的作品在中國翻譯，“匈牙利是一個人口不到1,000萬人的小國，但文學潛力極大，在文學的共和國中，確實存在某種公平。”