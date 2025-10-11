瑪麗是誰？居里夫人故事給出最好答案

這是10月7日在波蘭華沙的瑪麗·斯克洛多夫斯卡-居裡博物館拍攝的居裡夫婦1903年獲得諾貝爾物理學獎的證書復製品。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月11日電／據新華社報導，波蘭華沙弗雷塔街16號門前人來人往，不時有遊客推門進出這棟始建於18世紀的民居。這裡便是瑪麗·斯克洛多夫斯卡－居里博物館。



入口處的展覽序言中，館長芭芭拉·戈文比奧夫斯卡向來訪者提出一個耐人尋味的問題——“瑪麗是誰”。



關於她的傳記資料浩如煙海。1867年，瑪麗·斯克洛多夫斯卡出生於沙俄統治下的華沙。24歲時，她前往法國求學，是當年巴黎大學錄取的為數不多的女性之一，後來成為最早在法國取得理學博士學位的女性之一。1895年，她與志趣相投的法國物理學家皮埃爾·居里結為夫妻，從此有了日後舉世聞名的稱呼——居里夫人。



1903年，居里夫婦和法國物理學家貝克勒爾因發現天然放射性現象被授予諾貝爾物理學獎。1911年，瑪麗因發現化學元素鐳和釙被授予諾貝爾化學獎。在諾獎歷史上，她是首位女性得主，也是唯一在兩個科研領域獲獎的科學家。



在戈文比奧夫斯卡看來，“瑪麗是誰”是一道開放題，答案取決於回答者與瑪麗之間的聯結。作為館長，她形容瑪麗是“一條女性力量傳導鏈的開端”。



她告訴記者：“這座博物館由瑪麗的出生處改建，我堅信這裡蘊含強大的‘女性力量’。瑪麗生於尊重女性、姐妹互助的家庭，她在後來的人生中用實際行動支持更多女性堅持走科研道路。”



展館中央陳列著瑪麗在巴黎公寓的書案、手稿和筆墨，背景是巴黎鐳研究所的黑白相片。在她多年不懈爭取下，研究所於1914年落成，瑪麗任物理研究室主任。檔案顯示，她的實驗室到20世紀20年代末已接納10餘個國家的研究員，女性占比曾達到一半。



值得一提的是，她的科研遺產之一、巴黎大學居里實驗室曾為新中國培養了多位核物理和放射化學先驅，包括被譽為“中國的居里夫人”的何澤慧和她的丈夫、“兩彈一星”元勛之一的錢三強。

