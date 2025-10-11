從“系統”敘事看網絡文學類型創新

中評社北京10月11日電／據光明日報報導，“系統文”在當下網絡文學創作中頗受矚目，不僅推出一批受眾喜聞樂見的優秀作品，而且也成為IP改編的重要類型。梳理“系統文”的創作歷程及其在當下火熱的原因，一定程度上可以窺見和把握網絡文藝發展的趨勢特徵和演化脈絡。



將遊戲經驗導入小說世界



在網絡文學中，顧名思義，“系統”可被理解為按規則運轉的統一體系。所謂“系統”思維，指作者有意識地借助一定的規則體系去搭建敘事的動力機制、建立獨特的想象空間，這也是讀者與研究者閱讀和深入理解一類網文敘事的共識性基礎。透過“系統”思維，我們能更好地把握內在於網絡文學類型化敘事的創新性。



“系統”最早集中出現在網絡小說中，是2004年至2006年的“網游文”潮流。此時，“系統”主要指遊戲系統。2002年，日韓網絡遊戲被引進中國，很快在國內掀起了“網游熱”。在玩家們沉浸於多人在線的遊戲世界的同時，以遊戲見聞與玩家生活為素材創作的網游小說湧現出來了。這類小說建立了經典的“遊戲—現實”雙線敘述範式，其中“遊戲”部分來自現實中的遊戲經驗，“現實”的部分則基於遊戲經歷對角色現實生活的影響展開。



這一範式在幾乎與網游小說同時出現的虛擬網游文中發揚光大。虛擬網游文將背景設置在未來世界，通過虛擬現實頭盔、營養艙等高科技設備，虛擬和現實的界限趨於模糊，“遊戲”和“現實”兩條敘事線索緊密交織起來。更重要的是，虛擬網游文的作者把“遊戲”這條線完全當作主角所經歷的“第二現實”來描寫，虛擬網游文也因此不再是對現實遊戲經驗的直白轉述，而成為一種遊戲色彩濃鬱但相對獨立的文學類型。不過，遊戲經驗仍是啟發文學敘事的重要資源。“升級”只是其中最基礎的一種敘事方向，能夠提供簡單有效的線性敘事動力；裝備和道具系統，天賦和職業系統，寵物和召喚獸系統，諸如此類的遊戲功能模塊對應了不同的遊戲經驗，這些經驗都被吸收進虛擬網游文中，改寫為作者筆下可能的敘事發展方向。

