美輿論生態悄然生變　媒體鴻溝越裂越深

8月14日，媒體記者在美國阿拉斯加州安克雷奇的埃爾門多夫－理查森聯合軍事基地外報導。（圖源：新華社） 中評社北京10月11日電／據新華社報導，隨著特朗普重返白宮，美國媒體生態正悄然發生巨大變化。“讓美國再次偉大（MAGA）”保守派在媒體領域取得的新進展，可能對未來幾十年美國政治話語權的爭奪產生重大影響，使保守派與自由派之間的觀念鴻溝進一步加深，美國社會撕裂與政治極化更趨嚴重。



保守派大鰐加速併購媒體



近期完成的媒體併購重組，清晰展現了美國保守派在媒體領域“攻城略地”的“戰果”。



首先，與特朗普私交不錯的甲骨文公司聯合創始人拉里·埃里森之子戴維·埃里森頻繁出手收購，不斷拓展保守派的媒體版圖。今年8月，小埃里森的天舞媒體公司完成了對哥倫比亞廣播公司（CBS）母公司——派拉蒙全球公司的併購。



9月初，應政府主管機構聯邦通信委員會要求，合併後的CBS新聞任命保守派智庫哈得孫研究所前首席執行官肯尼思·溫斯坦擔任監察員，以確保新聞報導包含“來自不同政治和意識形態派別的多樣化觀點”。本月早些時候，派拉蒙－天舞宣布收購數字媒體《自由新聞報》，並將該報聯合創始人、與自由派“唱反調”的巴里·韋斯任命為CBS新聞主編。



另據美國消費者新聞與商業頻道9月報導，派拉蒙－天舞正籌備以每股22美元至24美元的價格收購美國有線電視新聞網（CNN）的母公司——華納兄弟探索公司。如果收購完成，多次遭特朗普怒斥的CNN的報導方向預料會發生變化。



其次，傳媒大亨默多克家族9月初有關遺產繼承權的訴訟新聞表面看是豪門“分家產”，但實際上是在努力鞏固保守派媒體陣地。魯珀特·默多克的多名子女長期激烈爭奪家族媒體產業的控制權，但衹有長子拉克倫·默多克的保守意識形態與父親最為接近。老默多克把一個包括福克斯新聞、《紐約郵報》和《華爾街日報》的完整媒體帝國傳給了拉克倫。《紐約時報》評論道：“這一結果保證了默多克家族旗下的媒體集團，特別是福克斯新聞，將延續強烈的保守派政治傾向，至少在未來幾十年內不會改變。”

