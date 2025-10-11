【
全國秋糧收穫過五成
2025-10-11 16:03:32
10月10日，工人在雲南省大理市喜洲鎮水稻種植基地收割水稻（無人機照片）。（圖源：新華社）
中評社北京10月11日電／據新華社報導，農業農村部最新消息，截至10月10日，全國秋糧收穫已過五成。
分作物看，中稻收穫近六成，玉米過五成，大豆五成半，雙季晚稻零星收穫。分區域看，西南過七成、西北過五成、東北近四成、長江中下游過三成、華南近三成、黃淮海近八成。
