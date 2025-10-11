】 【打 印】 
河南濮陽政府黨組成員蔡洪峰接受審查調查
　　中評社北京10月11日電／據新華社報導，河南省紀委監委10日通報，濮陽市政府黨組成員、副市長蔡洪峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。

