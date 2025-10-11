台風“娜基莉”向北偏東方向移動

中評社北京10月11日電／據新華社報導，今年第23號台風“娜基莉”（熱帶風暴級）的中心今天（11日）早晨5點鐘位於琉球群島那霸市東偏北方向約285公里的西北太平洋洋面上，就是北緯26.8度、東經130.5度，中心附近最大風力有9級（23米／秒），中心最低氣壓為990百帕，七級風圈半徑為180－220公里。



預計，“娜基莉”將以每小時15－20公里的速度向北偏東方向移動，向日本以南洋面靠近，強度緩慢加強。受其影響，11日白天至夜間，東海東部偏東的部分海域有6－8級大風，陣風9－11級。