美國一軍用炸藥廠爆炸　19人失蹤恐遇難

中評社北京10月11日電／美國東南部田納西州一家軍用炸藥工廠10日上午發生爆炸並起火。美國媒體援引當地官員的話報導，爆炸造成19人失蹤，這些人可能已經死亡。



新華社援引美國媒體報導，爆炸發生在當天7時45分左右。這家工廠位于田納西州漢弗萊斯縣與希克曼縣交界處，該州首府納什維爾市西南方向約100公里處。



社交媒體視頻顯示，爆炸產生的濃煙直衝雲霄，一棟建築被夷為平地，周圍散落著汽車殘骸。由於爆炸威力巨大，20公里外的居民都能感受到房屋震動。



漢弗萊斯縣警長克里斯·戴維斯在事發後對媒體記者說，這是一次“非常具有破壞性的爆炸”，“摧毀了整棟建築”，並證實“一些人死亡”。他當天下午在一場新聞發佈會上沒有說明具體死亡人數，但情緒激動地強調有19人失蹤。多家美國媒體據此判斷，這19名失蹤人員可能已經遇難。



事發後，救援人員抵達現場評估火情並採取相應處置舉措。有媒體報導，由於擔心二次爆炸，救援人員暫時無法進入現場搜救，警方要求民眾避免前往事發地點。



事發工廠隸屬一家名為“美國精確能量系統”的企業。公開資料顯示，該企業成立於1980年，是一家為美國國防部和美國工業市場生產各種高爆炸藥和特種產品的製造商。



爆炸原因尚不清楚。美國酒精、煙草、火器和爆炸物管理局加入調查。五角大樓官員當天表示，國防部已獲悉爆炸事件，將展開調查。