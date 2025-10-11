】 【打 印】 
210個試點地區建成便民生活圈6255個
　　中評社北京10月11日電／據人民日報報導，記者近日從商務部獲悉：210個試點地區共建成便民生活圈6255個，涉及養老、家政、餐飲、零售等商業網點150.3萬個，服務居民1.29億人。今年10月，商務部組織開展第三屆“全國一刻鐘便民生活服務月”，動員試點地區因地制宜開展形式多樣的服務活動。

