210個試點地區建成便民生活圈6255個
2025-10-11 16:00:54
中評社北京10月11日電／據人民日報報導，記者近日從商務部獲悉：210個試點地區共建成便民生活圈6255個，涉及養老、家政、餐飲、零售等商業網點150.3萬個，服務居民1.29億人。今年10月，商務部組織開展第三屆“全國一刻鐘便民生活服務月”，動員試點地區因地制宜開展形式多樣的服務活動。
