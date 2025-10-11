李強同朝鮮內閣總理朴泰成會談

中評社北京10月11日電／當地時間10月11日上午，中共中央政治局常委、國務院總理李強在平壤萬壽台議事堂同朝鮮勞動黨中央政治局常委、內閣總理朴泰成舉行會談。



新華社報導，李強表示，不久前，習近平總書記同金正恩總書記在北京舉行會晤，就深化發展兩黨兩國關係達成一系列重要共識。中方將一如既往堅定支持朝鮮勞動黨帶領朝鮮人民走符合本國國情的發展道路，願同朝方一道落實兩黨兩國最高領導人共識，密切高層交往，加強戰略溝通，不斷夯實政治互信，推動中朝傳統友好合作取得更多新成果。



李強指出，當前，中朝兩國都正在奮力推進社會主義建設事業，中方願同朝方發掘務實合作潛力，為兩國發展建設增添更多動力。中朝人民有著深厚特殊情誼，雙方要加強青年、文化、教育、藝術、體育等各領域各層級交流互訪，不斷深化國民友好感情。今年適逢中國人民志願軍抗美援朝出國作戰75周年，中方願同朝方共同辦好紀念活動。當前國際形勢變亂交織，雙方應當更加緊密地團結協作，捍衛中朝正當權益，維護國際公平正義。



朴泰成表示，金正恩總書記和習近平總書記不久前在北京舉行的歷史性會晤為朝中關係發展提供了戰略指引、注入了強大動力。朝鮮黨、政府和人民對中國抱有真摯友好感情，鞏固和發展牢不可破的朝中關係是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。朝方願同中方一道，落實好兩黨兩國最高領導人的重要共識，加強治國理政交流，擴大友好往來，深化各領域合作，在實現社會主義事業的道路上緊密合作，不斷開創朝中友好合作關係新局面。朝方堅定支持中方維護核心利益，願同中方共同紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰75周年。雙方要密切多邊協作，維護共同利益。



當地時間10月10日上午，李強在朴泰成陪同下赴錦繡山太陽宮，瞻仰朝鮮已故最高領導人金日成、金正日遺容。



吳政隆參加上述活動。