法國總理剛辭職為何又獲任命？

中評社北京10月11日電／法國政壇10日出現戲劇性一幕。總統馬克龍當晚宣佈，任命6日辭職的勒科爾尼再次擔任總理。勒科爾尼為什麼再次被選為總理？各方作何反應？他的總理一職這次能坐穩麼？



為什麼又是勒科爾尼



新華社報導，6日，在任僅27天、組閣未過24小時的勒科爾尼向馬克龍請辭獲批，成為法蘭西第五共和國任期最短的總理，法國陷入嚴重政治危機。馬克龍隨即委託勒科爾尼以看守總理身份，與各政黨展開“最後談判”。勒科爾尼此後宣佈，黨派間有達成妥協的可能，馬克龍將在48小時內任命新總理。



10日下午，馬克龍在總統府會見國民議會主要政黨負責人。當晚，總統府宣佈再次選擇勒科爾尼擔任總理。法國BFMTV新聞資訊台說，這是“一周跌宕起伏的政治大戲中最具戲劇化的一幕”。



法國執政聯盟目前在國民議會議席數不佔優勢。媒體此前分析，勒科爾尼辭職後，馬克龍很可能任命一位來自左翼政黨的總理以獲得後者支持，或者選擇沒有政黨背景的技術官僚組建技術內閣，再次任命勒科爾尼實屬“下策”。



《費加羅報》分析說，馬克龍堅持再次任命勒科爾尼有幾個原因。首先，勒科爾尼是馬克龍最忠實的支持者，能夠執行馬克龍的政策。馬克龍10日會見主要政黨負責人時，左翼政黨開出的條件是暫停退休制度改革，右翼共和黨則明確反對停止改革，雙方立場針鋒相對。馬克龍無論從哪個陣營選擇總理，都會失去另一方的支持，並且會影響由他主導的退休制度改革。



其次，勒科爾尼辭職後充當協調人，與主要政黨談判，達成了一定程度的共識。

